Сорвал ротацию подразделений противника: подвиг младшего сержанта Евгения Писаренко

Младший сержант Евгений Писаренко сорвал ротацию подразделений ВСУ. Во время воздушной разведки под плотным артиллерийским и миномётным обстрелом он обнаружил две единицы бронетехники и формирования боевиков и передал координаты командованию. В результате все цели были уничтожены нашими FPV-дронами.

Сержант Артём Москович вместе с ремонтной группой эвакуировал на автомобиле повреждённую технику и подвергся атаке вражеского дрона. Артём смог увезти машину в безопасное место. Благодаря его мужеству наши бойцы выполнили поставленную задачу без потерь среди личного состава.