Ночью 11 июля над Россией сбили 178 дронов ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 178 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись девять регионов и акватории Азовского и Чёрного морей. Средства ПВО сработали в Московской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областях, на Кубани, в Крыму и Адыгее.

Ночью 11 июля ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Погиб матрос техсудна, угрозы разлива и течи нет. Известно, что один из атакованных танкеров перевозил метанол. На территории порта в Таганроге начался пожар, его быстро потушили.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в московском аэропорту "Внуково".