Российские войска приближаются к Краматорску

Ключевые узлы логистики неонацистов - под прицелом российской артиллерии в Краматорске. По обновлённой информации, до важнейшего оплота боевиков осталось всего три километра. Российские беспилотники ведут охоту за техникой ВСУ. Любой выезд в город, может стать для националистов последним. Небо над агломерацией полностью под контролем малой авиации группировки "Центр".

ВСУ надеялись, что после освобождения Константиновки российские войска возьмут передышку, но не тут-то было. Давление на Краматорск и Славянск усиливается. Сейчас идёт ликвидация логистики. Горят не только фуры и бензовозы, но и локомотивы.

Если ещё неделю назад российский авангард находился в десяти километрах от города, то сегодня командование ВСУ признаёт - это расстояние теперь сократилось втрое. Первые группы наших разведчиков уже начали просачиваться на территорию Васильевской пустоши. Отсюда до улиц Краматорска меньше трёх километров.

В Красном Лимане близится к завершению зачистка. Западнее города идёт уничтожение опорных пунктов в лесах. А в Константиновке продолжается спасательная операция. Выводят стариков, женщин и детей. Раненых и больных несут кого на себе, кого на носилках. Дальше - в безопасный тыл людей увозят на квадрациклах и пикапах.