Уровень погодной опасности в Москве и регионе повышен до оранжевого

Сильные ливни и шквалистый ветер надвигаются на столичный регион. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого, сообщили в Гидрометцентре России.

В течение суток 9 июля в регионе действовал желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждали, что надвигающийся с юга активный циклон может пролить столицу и область до 8-11 литров дождевой воды на квадратный метр. Также, прогнозируют метеорологи, возможны градины до двух сантиметров в диаметре.

Оранжевый уровень погодной опасности означает опасные метеоусловия, которые способны привести к стихийным бедствиям и ущербу. Погода испортится уже в пятницу вечером. Проливные дожди с грозой в Подмосковье будут идти до полуночи. Ожидается град и шквалы ветра до 25 метров в секунду.