Вашингтон согласовал "сокрушительные" санкции против России

Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом "сокрушительные санкции" против России. Согласовывал их внесенный в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга сенатор Линдси Грэм.

Грэм признался, что очень рад объявить о том, что Белый дом готов поддержать представленную ему версию законопроекта о санкциях против России. Он добавил, что теперь вместе с другими авторами инициативы будет продвигать принятие документа в Конгрессе.

Речь идет о проекте "сокрушительных санкций", согласно которым США будут накладывать 500-процентные пошлины на торговых партнеров России. Принятие законопроекта не означает, что санкции автоматически начнут действовать: документ предоставляет американскому президенту право вводить или не вводить их - на свое усмотрение.