Румыния объявила о перехвате еще пяти дронов в Черном море

Пять морских беспилотников было обнаружено в Румынии, не считая взорвавшегося недавно в порту Констанца. Такие данные озвучил временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, сообщает Digi24.

И.о. министра уточнил, что четыре объекта были обнаружены до взрыва беспилотного аппарата в Констанце, а еще один — уже после этого инцидента. Некоторые дроны содержали взрывчатку. Все найденные остатки дронов были уничтожены.

Как сообщалось ранее, Бухарест направил официальный запрос в Минобороны Украины. Румыния потребовала, чтобы Киев программировал дроны на самоуничтожение при заходе за границу или в румынские территориальные воды.