Владимир Зеленский подписал указы о создании в составе ВСУ специального командования, отвечающего за дальнобойные удары по территории России. Также создаются Объединенные силы быстрого реагирования. Глава киевского режима объявил о трансформации штурмовых войск украинской армии.

Решение украинский лидер после скандала с полком ВСУ "Скала". Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины в Винницкой области пытали российских военных, попавших в плен. Как рассказал вернувшийся из плена россиянин, пленного могли просто застрелить.

Как заявил Зеленский, новое подразделение станет отдельным элементом ВСУ. В нем объединятся штурмовые войска, беспилотные системы, артиллерия и другие средства для быстрого реагирования на линии фронта. Эта структура должна стать современным и технологичным компонентом украинской армии, приводит слова украинского лидера "Политика Страны".