Междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Татарстане

Междугородний автобус, который следовал по маршруту Самара — Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся 11 июля в Татарстане.



За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС по республике. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.



"К ликвидации последствий ДТП привлечено: от РСЧС 39 человек и 14 единиц техники, в том числе 1 воздушное судно. От МЧС РФ — 9 человек и 3 единицы техники", — говорится в сообщении.



Всего в автобусе находились 46 человек, включая двух водителей и двоих детей.