США требуют от Ирана уже сегодня признать Ормузский пролив открытым, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.



Вашингтон хочет, чтобы Тегеран выступил с публичным заявлением, признав, что пролив открыт. Со своей стороны США обещают прекратить обстрелы коммерческих судов.



"Администрация Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов", — написал он в своих соцсетях.



Тем временем агентство Reuters отмечает, что Вашингтон угрожает Тегерану тяжелыми последствиями, если тот не предоставит требуемое заявление.