США требуют от Ирана уже сегодня признать Ормузский пролив открытым

США требуют от Ирана уже сегодня признать Ормузский пролив открытым, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

Вашингтон хочет, чтобы Тегеран выступил с публичным заявлением, признав, что пролив открыт. Со своей стороны США обещают прекратить обстрелы коммерческих судов.

"Администрация Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов", — написал он в своих соцсетях.

Тем временем агентство Reuters отмечает, что Вашингтон угрожает Тегерану тяжелыми последствиями, если тот не предоставит требуемое заявление.