США ударят тысячей ракет по Ирану, в случае покушения на Трампа со стороны Тегерана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США ударят тысячей ракет по Ирану в случае покушения на его жизнь со стороны Тегерана. Он отметил, что уже отдал соответствующие приказы.



"Тысяча ракет готовы к применению и нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи незамедлительно последуют за ними, если правительство Ирана исполнит свою угрозу, высказанную во многих частях мира, убить или попытаться убить действующего президента США, в данном случае меня", — написал он в в своей соцсети.



США и Израиль начали военные действия против исламской республики 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.