Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

США угрожают Ирану тяжёлыми последствиями, если тот не объявит Ормузский пролив открытым. Соответствующее заявление Вашингтон требует от Тегерана сделать уже сегодня.

По данным СМИ, Дональд Трамп поручил продолжить переговоры, они должны состояться уже сегодня в Омане, но предупредил, что режим прекращения огня завершён, а в случае покушения на него отдал распоряжение выпустить тысячи ракет по Ирану.

Тем временем, исламская республика, возможно, начала восстанавливать свои ядерные объекты, пострадавшие от американских ударов. Это утверждает CNN, а в доказательство канал приводит спутниковые снимки, на которых видна спецтехника. США настаивают - сделки не будет, если они не получат иранский обогащённый уран.