Минобороны России назвало цели ночных ударов в Киеве

Российские военные нанесли минувшей ночью удары оружием большой дальности по объектам в Киеве. Как сообщили в Минобороны, поражены предприятия украинской военной промышленности, на которых производили беспилотники большой и средней дальности.

Ещё были нанесены точечные удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле. Противник использовал терминалы для доставки и хранения военных грузов и ГСМ.

Также беспилотником "Герань" был уничтожен железнодорожный локомотив в Черниговской области. Он использовался военными.