ЦИК принял предвыборные документы от Партии прямой демократии

Партия прямой демократии передала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. В федеральном списке - 240 человек и ещё 19 претендентов по одномандатным округам.

Ранее в ЦИК бумаги подали девять партий, среди них все представленные в парламенте. При этом "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Яблоко" уже успешно прошли этап заверения списков и могут приступить к регистрации кандидатов.

Как ожидается, завтра документы в Центризбирком подаст партия "Зелёные". Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября.