В Татарстане перевернулся пассажирский автобус

В Татарстане в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали 15 человек. Девять из них госпитализировали, некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

Всё произошло ночью на трассе в Черемшанском районе республики. Междугородний рейс следовал из Самары в Набережные Челны. В салоне находились 46 человек. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулём, он превысил скорость и не справился с управлением.

В итоге автобус съехал в кювет и перевернулся. В ликвидации последствий аварии задействовали в том числе воздушное судно. Уголовное дело возбудил Следственный комитет по Татарстану.