В Подмосковье ураган уничтожил приют для животных

Ливень и гроза обрушились на Екатеринбург. После дождя улицы и перекрёстки ушли под воду, движение местами серьёзно затруднено.

В ряде районов города отключали свет. Затопило трассу до Нижнего Тагила и Серова, движение на ней временно ограничено, на месте работают экипажи ДПС. Дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер сохранятся в регионе до 13 июля.

В Пермском крае в результате затяжных дождей залило целый населённый пункт. В селе Кын затоплены дома и повреждены мосты.

В Шаховском районе Подмосковья ураган повредил вольеры в приюте для животных. Часть собак разбежалась. А в Наро-Фоминске в коттеджном посёлке Никольское ветер сорвал крыши с домов. Синоптики обещают, что выходные в Москве и области будут дождливыми. Выпадет до 3-5 вёдер воды на каждый квадратный метр земли или 60% месячной нормы осадков.