На "Байконуре" готовится к старту новая космическая экспедиция

На космодроме "Байконур" идут последние приготовления к отправке новой экспедиции на МКС. Ракета- носитель “Союз” и корабль “МС-29” уже на стартовом столе. На орбиту отправятся специалисты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон. Запланировано множество научных экспериментов. Этот пилотируемый полёт станет первым после большого ремонта на стартовом столе.

Над казахской степью уже встало солнце и накатывает летний зной. Из монтажной испытательной комплекса, где всегда прохладно, на июльскую удушающую жару – температура переваливает за сорок, вывозят ракету- носитель с космическим кораблём под обтекателем. Равно как лютый мороз, который всегда на "Байконуре" зимой, летняя жара также вредна для компонентов ракеты и корабля.

Ракету-носитель медленно переводят в вертикальное положение. Устанавливают на тридцать первой стартовой площадке космодрома. На обшивке второй ступени, по уже доброй традиции, рисунки детей, которые борются с онкологией.

Планируемая продолжительность работы экипажа на орбите – 261 сутки. По программе – 42 научных эксперимента из которых - четыре новых. О них космонавты расскажут на пресс-конференции, которая состоится прямо перед стартом. Он намечен на 14 июля.