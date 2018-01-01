В клуб "Эльбрус" вступили ещё 400 человек

Сегодня в Москве состоялась первая онлайн-встреча новых членов клуба "Лидеров России" "Эльбрус" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В этот раз в его ряды вступили почти 400 человек.

Они присоединились к сообществу талантливых управленцев, чтобы сразу включиться в активную работу по развитию страны. Всего в объединении уже более тысячи участников. Все они - победители конкурса "Лидеры России" разных лет.

В 2018 году финалисты первого сезона поднялись на Эльбрус и решили основать клуб с одноимённым названием. С тех пор восхождение на эту вершину стало традицией. В этот раз покорить её вызвались десять человек.