На востоке Москвы строят храм в честь княгини Елисаветы Фёдоровны

В Москве сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на востоке столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Говорили о строительстве храмового комплекса в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Фёдоровны, который станет духовным центром жителей Восточного Измайлова. Церковь выдержана в традициях византийского и новгородского зодчества. Архитектурной доминантой станет высокая колокольня.

Также обсудили возведение храма в честь святого преподобного Александра Свирского.