Собянин осмотрел крупнейший в Европе центр управления городским транспортом

Завершено строительство второго здания Единого диспетчерского центра Московского транспорта. Этот комплекс станет сердцем всего наземного и речного транспорта столицы, таким же, каким первое здание ЕДЦ уже стало для рельсового. Корпус осмотрел мэр Сергей Собянин, который отметил, что в городе строятся линии метро и появляются новые наземные маршруты.

Запустить эскалатор, вывести дополнительный маршрут, скорректировать интервалы движения - всё это за секунды решается здесь, в Едином диспетчерском центре. Отсюда управляют пассажиропотоками, планируют маршрутную сеть и моделируют транспортную сеть. В День московского транспорта Сергей Собянин лично оценил масштаб обновлённого центра и поздравил сотрудников с их профессиональным праздником.

Теперь под единым контролем всё - от автобусов и трамваев до речных судов, такси, каршеринга и электросамокатов. Это единое информационное пространство, которое повысит качество перевозок и доверие пассажиров. Из центра теперь контролируются более 900 маршрутов, почти 6,5 тысячи автобусов и электробусов, а также 206 тысяч такси и 6 900 вагонов метро.

Диспетчеры смогут корректировать графики в режиме онлайн, опираясь на движение соседних видов транспорта. Благодаря этому точность соблюдения интервалов движения возрастет более чем на 20%, а скорость реагирования на любые изменения увеличится в четыре раза.

В новых комфортных условиях будут работать порядка 1 300 специалистов. Общая площадь комплекса выросла до почти 16 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим в Европе центром управления городским транспортом.