Российское оружие успешно преодолевает средства ПВО на Украине. Об этом свидетельствует анализ результатов применения высокоточных ракет для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима, сообщили в Минобороны России.

При этом речь идёт об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищённом Киеве, куда главарь киевского режима Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны.

Российские военные продолжают наносить точные удары и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам, доставляющим вооружение и военную технику на Украину.

Минувшей ночью были нанесены удары по объектам в Киеве. Поражены промышленное предприятие "Аэродрон" и ЧАО "Фанплит". В Одесской области удары нанесены по портам "Черноморск", "Южный" и "Измаил", используемым ВСУ для своих целей.