Москвичам рассказали, когда закончатся дожди с грозами

Москвичам нужно потерпеть ещё три дня - дождливая погода сохранится в регионе до середины следующей недели. Об этом у себя в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Над средней полосой России завис большой циклон. Завтра, 12 июля Москва окажется в холодной его части. В столице и области ожидаются обильные дожди, грозы и всего плюс 21–23 градуса.

В понедельник, 13 июля в городе всё ещё будет облачно и дождливо, но немного потеплеет – примерно на два-три градуса. К концу суток 14 июля циклон покинет столичный регион, а днём позже огуречные дожди, наконец, закончатся.