В Москве молния попала в людей на трибуне стадиона "Труд"

Молния ударила в двух человек во время шторма в Москве. По данным "Базы", молодые люди находились на трибуне стадиона "Труд".

Оба потеряли сознание, на место вызвали две бригады скорой помощи. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Во второй половине дня 11 июля на Москву обрушился мощный ливень с градом и порывистым ветром. Во многих районах города звучал гром.

Коммунальные службы фиксируют падения отдельных деревьев и повреждение конструкций, сообщает АГН "Москва". Последствия ливня уже устраняются.