Подвиги россиян в зоне СВО: рядовой Багров доставил снаряды на передовую

Младший лейтенант Андрей Иванов во время воздушной разведки вскрыл хорошо замаскированное скопление техники и живой силы ВСУ, передал координаты артиллеристам и корректировал огонь. В результате точных ударов все цели были уничтожены.

Рядовой Станислав Багров на автомобиле подвозил продовольствие и боеприпасы на передовую и подвергся артиллерийскому и миномётному обстрелу. Грамотно используя рельеф местности, он вывел машину в безопасную зону и своевременно доставил груз. Благодаря его мужественным действиям наши подразделения продолжили наступление вглубь обороны противника.