Критическая ситуация для ВСУ складывается в Краматорске. Наши операторы дронов ликвидировали газораспределительную станцию, оставив врага без энергии. Стремительное наступление - и на Сумском участке. Наши бойцы создают протяжённую зону безопасности.

Оборону прорвали штурмовики 42 мотострелковой дивизии. Противник сбежал. Остановить наступление группировки "Север" у ВСУ в Бачевске уже не было ресурсов. Техника сожжена. Личный состав больше чем на две трети ликвидирован.

Потери высокие. Боеприпасы почти закончились. Подкрепление не пришло. В эвакуации командование отказало. Но главное - постоянный ураганный огонь и налёты беспилотников. Собственно, вот основные причины, почему ВСУ бросили позиции в Бачевске.

Набранные из насильно мобилизованных, боевики территориальной обороны были слабо подготовлены. Как спасаться от пикирующего ударного дрона, им хоть как-то объяснили. А вот что делать, если в небе появляются российские вертолёты и бомбардировщики - не научили.

Освобождение Бачевска - событие знаковое. Село находится в пяти километрах от российских рубежей. И масштабное наступление на этом участке говорит о том, что подразделения "Севера", начали создавать новую зону безопасности вдоль западных границ Брянской области.

Тем временем ВСУ начали подтягивать к Краматорску бронетехнику и артиллерию. Но количество уничтоженной техники растёт настолько быстро, что скоро киевский генштаб окажется перед выбором - либо спалить почти всё, что есть в резервах, либо сдать Краматорск и попробовать окопаться на новых рубежах. Третьего варианта уже нет.