Силами ПВО России ночью 12 июля сбиты 349 вражеских беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 349 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 16 регионов и акватории Азовского и Чёрного морей. Средства ПВО сработали Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областях, на Кубани и в Крыму.

Мужчина погиб в результате атаки дронов ВСУ на Самарскую область. Ещё три человека, в том числе ребёнок, пострадали. Есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на промпредприятии.

В результате атаки БПЛА в Ростовской области повреждён танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал, пострадавших нет. В Щёкино Тульской области под атаку БПЛА попал многоквартирный дом, никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили ночью 21 беспилотник в столичном регионе. Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово", а также в аэропортах Пензы, Саратова, Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля.