Иран объявил о закрытии Ормузского пролива

КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива, передает телеканал Press TV. Тегеран не позволит ни одному судну пройти через него. Так будет длиться до окончания вмешательств США в регионе, отмечает телеканал.



"Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти", — говорится в сообщении.



После такого сообщения США начали наносить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, передает Axios.



Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран сделал плохой выбор — и теперь платит за него.



22 июля Вашингтон выдвинул Тегерану ультиматум. В США потребовали от Ирана в ближайшие сутки признать Ормузский пролив открытым. Со своей стороны Вашингтон обещал прекратить обстрелы коммерческих судов.