Некоторые участники саммита НАТО в Анкаре выразили заинтересованность в диалоге с Россией заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.



"Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к [необходимости] вести диалог с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю", — сказал он.



Фицо отметил, что Словакия выступает за сотрудничество и против конфликта.



Он также напомнил, что Братислава не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО в размере 70 миллиардов евро для Украины.