Иран закрыл Ормузский пролив, США ответили новыми ударами

На Ближнем Востоке - новый виток эскалации. Иран атакует цели США в регионе, взрывы звучат в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Как утверждают в исламской республике, в Иордании уничтожен командный пункт и ангары с беспилотниками.

Поводом для ударов стали обстрелы иранских портовых городов. Ранее американское центральное командование подтвердило начало новой волны ударов. Министр войны Пит Хегсет назвал это расплатой за плохой выбор.

Тегеран в ответ объявил о закрытии Ормузского пролива, предупредительные выстрелы прозвучали у судна, которое пыталось пересечь его по несанкционированному маршруту. Транспортный коридор будет закрыт до тех пор, пока Вашингтон не прекратит своих действий.