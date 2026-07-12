В США внезапно умер сенатор, прославившийся антироссийскими заявлениями

Американский сенатор Линдси Грэм*, выступавший против России, скончался на 72 году жизни после непродолжительной и внезапной болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис политика.

В 2011 году сенатор выступил соавтором резолюции, осуждавшей действия России в Грузии в 2008 году. В 2014 году он призывал бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за предоставления Россией политического убежища Эдварду Сноудену.

Ещё политик не раз призывал к активизации противодействия России на мировой арене, в том числе после начала в 2022 году специальной военной операции.

В 2023 году МВД России объявило его в розыск, а 20 февраля 2024 года Росфинмониторинг внёс Линдси Грэма* в перечень террористов и экстремистов.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов в России.