Многие участники саммита НАТО, который прошёл на этой неделе в Анкаре, проявили интерес к диалогу с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии, подводя итоги переговоров. Однако ряд европейских государств не прекращают накачивать киевский режим вооружениями, при этом в ущерб внутренним интересам и даже безопасности. Так, в распоряжение американской газеты попала информация о секретном заводе на юге Германии, который производит дроны для ВСУ.

Местоположение и многие детали производства намеренно не разглашаются, пишет "Нью-Йорк Таймс". И понятно почему - недавно в российском Минобороны опубликовали список европейских предприятий, выпускающих продукцию для ВСУ, которые являются законными целями Москвы. Власти Германии не комментируют деятельность компании, завод числится частным предприятием, работающим по коммерческим контрактам.

Немецкие власти уверенно ставят страну на военные рельсы, ведь украинские предприятия российская армия уничтожает прицельно. И теперь ВСУ пытаются переместить их в многонаселенные районы Украины. Один из таких был в городе Вишнёвое, где после прилёта снаряды начали детонировать, уничтожая дома местных жителей.

На фоне истощения украинских военных запасов главарь режима Зеленский нервничает. А тут ещё спонсоры один за другим стали отказывать Киеву в помощи. Польша не даёт передать средства из Европейского фонда мира, пока ей не компенсируют около 450 миллионов евро. А Чехия, хоть и не оставила инициативу по поставке снарядов Украине, но чётко заявила – сама денег не даст. Премьер Бабиш даже отправился на саммит в Анкару вместе с президентом, чтобы тот чего лишнего не наобещал Украине.