США за эту неделю поразили более трёхсот целей в Иране. Половину из них - за минувшую ночь. Об этом сегодня сообщили в Пентагоне. Тегеран в ответ нанёс массированный удар по американским базам сразу в семи странах региона. Мишенями стали центры управления, ангары с беспилотниками, главный логистический центр для авианосцев и другие важные объекты.

Корпус стражей исламской революции в ответ на предыдущие нападения перекрыл движение в Ормузском проливе. Пока агрессия США продолжается, пройти водную артерию можно только с разрешения Тегерана. По судну, которое пыталось проскочить с выключенными системами навигации, после многочисленных предупреждений нанесли удар.

Верховный лидер Ирана поклялся отомстить за смерть своего отца и предшественника. Обращение Моджтабы Хаменеи зачитали в эфире государственного телевидения. Сам он не появлялся на публике несколько месяцев. Как утверждают в США, из-за серьёзного ранения и опасений раскрыть своё местоположение.

Западная пресса пишет, что Дональдом Трампом манипулируют. К эскалации его мог склонить Израиль. Ранее хозяину Белого дома передали данные "Моссада" о покушении, которое якобы готовит против него Иран. В Вашингтоне понимают, что угроза могла быть откровенно надуманной. Тем не менее этой информации хватило, чтобы усилить меры безопасности.

На этом фоне вполне предсказуемой выглядит новость о вероятной отмене технических консультаций между США и Ираном. Они должны были пройти сегодня в Пакистане. Эксперты уверены: переговоры для Вашингтона - просто ширма. Белый дом имитирует стремление к диалогу, чтобы тянуть время. Реальная цель - захват иранских островов и полный контроль над Ормузским проливом.