Партия "Зелёные" передала Центризбиркому предвыборные документы

Партия "Зелёные" сегодня передала Центризбиркому документы для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва. В федеральном списке – 263 человека, и ещё 135 - по одномандатным округам. Претендентов утвердили на съезде объединения 5 июля.

Ранее в ЦИК бумаги подали десять партий, в том числе, все представленные в Госдуме. При этом "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Яблоко" уже успешно прошли этап заверения списков и могут приступить к регистрации кандидатов.

Срок подачи документов в Центризбирком для участия в кампании 2026 года истекает этим вечером. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября.