Собянин рассказал об архитектурной концепции станции "Липовая Роща"

Как будут выглядеть наземные сооружения станции "Липовая Роща" Рублёво-Архангельской линии метро, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. Власти города согласовали архитектурную концепцию.

Здание для персонала интегрируют в вестибюль станции. Надземный пешеходный переход через МКАД соединят с её павильоном. Главным отличием станут бионические фасады. Их выполнят из алюминиевых панелей светлого оттенка. Предусмотрели и особое освещение в виде падающих световых лучей, напоминающих звездопад.

Станция расположена на границе Москвы и Московской области вдоль МКАД, рядом с Новорижским шоссе. "Липовая Роща" готова почти наполовину, завершить строительство планируют уже в следующем году.