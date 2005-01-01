Москвичей пригласили в парки послушать мелодии прошлых лет

Знаменитые мелодии в виртуозном исполнении в преддверии музыкального фестиваля "Спасская башня" - в парках Москвы проходят концерты военных оркестров. Это уже десятый, юбилейный сезон программы.

Так, в Измайловском парке выступил оркестр Росгвардии. Прозвучали марши и вальсы, написанные выдающимися отечественными композиторами, а также русские народные песни и популярные мелодии из советских фильмов.

Гости вечера с удовольствием пели и танцевали. А финальным аккордом концерта стал торжественный марш "Прощание славянки".