В Петербурге после ливня водители расчищают улицы от упавших деревьев

Сильные грозы прогремели в Санкт-Петербурге и окрестностях. Из-за разгула стихии 11 самолётов ушли на запасные аэродромы, сообщили в "Пулкове". Непогода устроила настоящий ад на дорогах: деревья падали на машины и на проезжую часть. Водителям пришлось избавляться от упавших деревьев и расчищать путь.

В парках упавшие деревья повредили ограды. Залиты оказались даже центральные улицы города. На площади Восстания полностью затопило выход из метро к вокзалу. В соцсетях горожане делились наиболее эффектными кадрами грозы. На одном из них молния бьет в шпиль Лахта-центра.

Ливни и шквалистый ветер пришли и в Тверь. В городе и области повалено много деревьев. Часть из них вырвана с корнем, некоторые упали на автомобили. На вокзале из-за дождя оказался затоплен единственный проход на платформы и выход в город. Люди шли через тоннель босиком.