Здесь сохранили памятники архитектуры: как живёт московский район Таганский

Название этого района произошло от треножников для котлов, которыми в стародавние времена в походах пользовались служивые люди. Крупнейшее здание дореволюционной Москвы - Императорский воспитательный дом - находится именно тут. Кстати, в нём Остап Бендер нашёл восьмой стул, так было в романе Ильфа и Петрова. А ещё здесь зажглась первая в столице неоновая вывеска.

Всё это - о районе Таганский. Участник группы "Иванушки Кирилл Андреев просит не называть его звездой и улыбнувшись, скромно поправляет - популярный артист. Он и сегодня много гастролирует, а в 90-е "Иванушки International" стали одной из самых популярных групп страны - на их альбомах выросло целое поколение, а строки из песен знал каждый.

На Таганку Кирилл Андреев всегда находил время приехать - к маме. Здесь она жила в последние годы, а недалеко отсюда почти полвека работала главным инженером-технологом в типографии. И часто брала сына с собой.

В храмах на Таганке Нина Михайловна молилась за сына и его семью - теперь Кирилл приезжает сюда вместе с женой. Лола Андреева верит: святыни Покровского и Новоспасского монастырей когда-то помогли ей исцелиться. После этого супруги и начали свой духовный путь.

Сегодня, гуляя по улице Солженицына, легко забыть, какой сейчас век: здесь удалось сохранить почти всю застройку XVIII-XIX столетий. Храм святителя Мартина Исповедника выстоял в пожаре 1812 года. Рядом со старинными храмами скоро вырастет современный городской вокзал "Серп и молот". Здесь будут останавливаться поезда двух столичных диаметров. В один из крупнейших транспортных хабов войдут также две станции метро, остановки электробусов и трамваев. Первая платформа уже готова - рабочие завершают реконструкцию вестибюля.

Неподалёку расположилась поликлиника, которую три года назад реконструировали по новому московскому стандарту. Теперь в одном месте собраны все специалисты и самые современные методы диагностики и лечения.

Кажется, сегодня Таганский район, как в зеркале, отражает всю историю Москвы: от ремесленных слобод до индустриальной застройки, от динамики мегаполиса к покою старинных монастырей.