Скандал в туриндустрии: звёзд шоу-бизнеса обманула известная ВИП-агент

Десятки клиентов ВИП-турагента Анны Онищенко остались и без денег, и без отпуска. Она активно рекламировала свои услуги в соцсетях, пробовала сотрудничать с известными артистами и блогерами и завлекала клиентов внушительными скидками. Но когда наставала дата вылета, купившие у неё путёвки туристы обнаруживали, что брони отелей и авиабилеты не оплачены или не существуют вовсе. Среди потерпевших есть звёзды шоу-бизнеса, они почему-то верили Анне Онищенко.

Блогер Анна Пименова хотела поехать на Мальдивы с семьёй, по рекомендациям из соцсетей нашла турагента. Анна Онищенко позиционирует себя как менеджер для ВИП-клиентов, а блогерам обещает большие скидки. Получив денежный перевод она до последнего тянула с бронью отеля и билетами. Их клиенты так и не получили.

Аналогичная ситуация произошла и с телеведущей Ириной Нагаец. Она решила отметить день рождения вместе с дочкой на Мальдивах. Скидка на тур в 50% девушку не смутила. Блогеров в путешествия отправляют даже бесплатно. Ирина перевела 230 тысяч рублей, но ни авиабилетов, ни ваучеров на отель не дождалась.

Наибольший резонанс получила история певца Влада Соколовского. Он был в шаге от того чтобы прорекламировать горе-менеджера на всю страну. Артист не раз пользовался услугами Анны. И та долгое время выполняла все договорённости. Однако новое путешествие чуть не сорвалось. Певец заплатил круглую сумму за семь авиабилетов на Бали.

Артист, как и девушки-блогеры, купил новые билеты и всё-таки улетел на отдых. Однако перед этим успел написать заявление на турагента в полицию и предупредить людей о деятельности Онищенко. Пострадавшие считают, что женщина действовала по схеме пирамиды - текущие путешествия оплачивала за счёт новых клиентов. Но со временем денег стало не хватать.

Выяснилось, что свою карьеру она начинала в Екатеринбурге, работала под разными юридическими лицами. Там же появились первые судебные иски от недовольных туристов. Сегодня в работе судов около 15 заявлений. Но всего обманутых - больше 80 человек. Банкротство - одна из хитростей, которые позволяют турагенту избежать уголовного преследования. Онищенко не скрывается, и даже выплачивает пострадавшим небольшие суммы.

Распознать недобросовестного турагента заранее можно по слишком большим скидкам и оплате на карту физического лица. Однако и здесь Онищенко подстраховалась. Блогеры переводили деньги на счета компании. ООО "Дескли" есть в официальном реестре турагентов Минэкономразвития. Получается, что и такая проверка не уберегла бы клиентов горе-менеджера. Поэтому крайне важно изучать отзывы в интернете.

На звонки журналистов "ТВ Центра" Анна не ответила. Однако, по слухам, она как ни в чём не бывало продолжает работать в офисе в Москва-сити. Между тем, пострадавшие со всей страны, не получив свои деньги даже по суду, намерены обратиться в полицию.