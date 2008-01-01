Американский сенатор Линдси Грэм* в конце этой недели был с визитом на Украине, а накануне вечером он умер, как сообщалось, от внезапной болезни. В пятницу офис Владимира Зеленского сообщал, что политик обсуждал в Киеве работу специальной программы, с помощью которой европейские союзники финансируют закупки в США военной техники для Украины.

Линдси Грэму* был 71 год. В последние два десятилетия он сделал десятки антироссийских заявлений и выступал инициатором ужесточения санкций против России.

В частности, в 2011 году сенатор выступил соавтором резолюции, осуждавшей действия России в Грузии в 2008 году. В 2014 году он призывал бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за предоставления Россией политического убежища Эдварду Сноудену.

Ещё политик не раз призывал к активизации противодействия России на мировой арене, в том числе после начала в 2022 году специальной военной операции.

В 2023 году МВД России объявило его в розыск, а 20 февраля 2024 года Росфинмониторинг внёс Линдси Грэма* в перечень террористов и экстремистов.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов в России.