Россиян предупредили о мошенниках, просящих телефон для срочного звонка

Россиян предупредили об опасности при передаче телефона незнакомцу для звонка. Как рассказал ТАСС, сенатор Артём Шейкин, мошенники начали использовать новую схему обмана доверчивых граждан.

Аферисты просят на улице или в другом общественном месте телефон для срочного звонка. Затем, пока владелец смартфона не видит, они меняют параметры связи или настраивают переадресацию вызовов на свой номер. Это нужно для того, чтобы затем проводить махинации с аккаунтом жертвы.

Сенатор считает, что людям всё равно надо помогать в сложных ситуациях. Из этого следует, что телефон для звонка можно дать незнакомому человеку, но при этом необходимо внимательно следить за его действиями. А ещё лучше – попросить продиктовать номер, включить громкую связь и, не выпуская смартфон из рук, дать возможность незнакомцу пообщаться.