Непогода оставила без света жителей семи регионов России

Мощный циклон оставил без света семь регионов России. Локальные отключения электричества в Свердловской, Тюменской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Новгородской и Калужской областях.

200 бригад электриков круглосуточно восстанавливают электроснабжение. Им приходится убирать упавшие деревья, крыши и рекламные конструкции и ремонтировать поврежденное оборудование.

В петербургском аэропорту "Пулково" из-за урагана задержаны больше 20 рейсов. Отменены в регионе и поезда. От рухнувших деревьев получили повреждения 19 машин, обошлось без пострадавших. Затоплена часть дорог Северной столицы.