Из-за тайфуна в Китае началась массовая эвакуация

В Китае бушует супертайфун "Бави", из-за которого в безопасные районы экстренно вывезены миллионы людей. Эвакуация затронула Пекин и Шанхай. Приоритет тем населённым пунктам, которые из-за масштабных подтоплений полностью оказались отрезаны от остального мира.

Во власти циклона - север Тайваня, восточное побережье материковой части и юг страны. Скорость ветра местами достигает 50-ти метров в секунду, сметая всё на своем пути. Тысячи авиарейсов отменены или задержаны. Нарушено также железнодорожное и паромное сообщение. Заложниками ситуации оказались туристы.

В ряде регионов объявлена угроза схода оползней и селевых потоков. В зонах подтоплений - перебои с электроснабжением, приостановили работу крупные предприятия. По прогнозам, тайфун вскоре начнет ослабевать, сдвигаясь на северо-запад Китая.