Собянин рассказал об отражении массированной атаки дронов на Москву

В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении минувшей ночью над территорией России 349 украинских беспилотников. Атаке подверглись 16 регионов и акватории Азовского и Чёрного морей.

Ночью, утром и днём 12 июля из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".