Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры профессионализма российских военнослужащих в зоне СВО. Сержант Сергей Маслов с подчинёнными подвозил боеприпасы и продовольствие на передовую, когда заметил приближение вражеского FPV-дрона. Укрыв технику в лесополосе, Сергей прицельным огнём уничтожил коптер и обеспечил своевременную доставку снарядов штурмовикам.

Рядовой Владимир Банников, действуя в составе группы эвакуации, несмотря на атаки беспилотников ВСУ, смог вывезти с линии соприкосновения поврежденную боевую машину и в кратчайшие сроки доставил её в пункт восстановления для ремонта.