Российские средства ПВО за ночь сбили 342 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, беспилотники перехватили над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на Москву. В сторону столицы со вчерашнего вечера направлялись более трех сотен дронов ВСУ. Большая часть дронов ликвидирована на дальних подступах. 50 беспилотников сбито на подлете к Москве.