Новые удары по тыловым объектам ВСУ сегодня ночью нанесли российские войска. Высокоточным оружием большой дальности поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Их использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

На Добропольском участке спецоперации действуют наши операторы беспилотников. Серией ударов они разрушили сеть укреплений противника, в которых находились командные пункты националистов.

По укрытиям радикалов бьёт российская артиллерия и в Запорожской области. Точными выстрелами расчёты самоходных установок Малка разрушили опорные пункты и огневые позиции боевиков. И создали условия для дальнейшего наступления наших штурмовых отрядов.