Ну Украине новые масштабные перестановки. Меняют премьер-министра Юлию Свириденко, которая продержалась на посту почти год. Вероятным кандидатом на высокую должность называют главу "Нафтогаза" Корецкого. Также Зеленский анонсировал отставки в правительстве и силовых структурах.

Фоном для этих радикальных мер стали громкие провалы ВСУ на фронте, нехватка мобилизованных, критический дефицит вооружений и потеря поддержки ряда западных партнёров. Киев до последнего это пытался скрыть, наращивая атаки на российскую гражданскую инфраструктуру.

Свириденко, якобы, обещано тёплое место послом Украины в США. Подобные замены людей, по сути абсолютно технических, не мешают проводить реформы, нужные Евросоюзу и людям Зеленского. Например, повышать коммунальные платежи и распродавать госактивы.

Новым премьером может стать Сергей Корецкий, которого называют человеком Миндича. Того самого друга, бизнес партнёра и по некоторым данным - кошелька Зеленского, который сбежал за границу от уголовного преследования НАБУ. Антикоррупционные органы на Украине полностью подконтрольны американцам. А значит истинные руководители страны находятся за океаном.