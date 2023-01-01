Офис сенатора-русофоба Грэма* назвал предварительную причину его смерти

Офис сенатора-русофоба Линдси Грэма* назвал предварительную причину его смерти. Он умер из-за расслоения аорты, вызванного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.



Расслоение аорты происходит при разрыве внутреннего слоя стенки крупнейшей артерии организма.



Однако окончательное свидетельство будет оформлено после завершения токсикологических и микроскопических исследований, которые могут занять несколько недель.



Линдси Грэму* был 71 год. В последние два десятилетия он сделал десятки антироссийских заявлений и выступал инициатором ужесточения санкций против России.



В 2023 году МВД России объявило его в розыск, а 20 февраля 2024 года Росфинмониторинг внёс Линдси Грэма* в перечень террористов и экстремистов.



*Внесён в перечень террористов и экстремистов в России.