Три человека погибли и еще пятеро пострадали в результате атаки беспилотников на Московскую область, сообщил 13 июля губернатор Андрей Воробьев.



Над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА, отметил он.



"В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — написал Воробьев в своих соцсетях.



На местах продолжают работать экстренные и оперативные службы. Силы ПВО продолжают отражать атаку вражеских БПЛА.