В МИД Ирана обвинили Вашингтон в нарушении международного права и предупредили о недопустимости содействия Соединенным Штатам

МИД Ирана обвинил Вашингтон в нарушении международного права и предупредил о недопустимости содействия Соединенным Штатам



"Всего через 25 дней после подписания соглашения, прекращающего войну, Соединенные Штаты открыто нарушили почти все положения этого соглашения. Атакуя транспортную инфраструктуру Ирана, рыболовецкие суда, грузовые баржи, метеорологические объекты и строения, США совершили одни из самых тяжких актов военных преступлений", — говорится в заявлении иранского дипведомства.



Удары Ирана по американским военным базам и объектам в регионе Персидского залива представляют собой осуществление законного права на самооборону. Это указано в заявлении официального представителя МИД исламской республики Эсмаила Багаи.



По его словам, "совершенно безответственно обвинять Иран в защите своего суверенитета, не привлекая к ответственности агрессоров за их вопиющее нарушение международного права".



12 июля Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ сообщили об отражении воздушных атак со стороны Ирана. Согласно заявлению катарского МВД, в результате падения обломков перехваченных ракет пострадали три человека, включая ребенка.