США нанесли удар по иранской провинции Хузестан

По меньшей мере один человек погиб, еще четверо пострадали после американских ударов по насосной станции в иранской провинции Хузестан.

Штаты продолжили обстрелы территории Исламской республики. В прицеле объекты в Ормузском проливе, а также склады ракет, пусковые установки и радары КСИР.

Центральное командование США сообщает об успешном поражении более ста целей. Накануне били по острову Кешм, портовым городам, в том числе по окрестностям Бушерской атомной станции.

В ответ Иран сегодня нанес удары по авиабазам ВВС США в Бахрейне и Кувейте. По данным СМИ, уничтожены топливные резервуары, система ПВО "Пэтриот" и радиолокаторы. МИД Исламской республики заявил, что Вашингтон своими действиями фактически прервал переговоры между Тегераном и Оманом по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.